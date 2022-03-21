Survivor’da Adem Elendi! Adem Kılıçcı Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Adem Elendi Mi?
Birleşmenin giderek yaklaşması nedeniyle destekçilerini bir hayli endişelendiren Survivor Adem’in elenip, elenmeyeceğiyse büyük bir merak konusu haline gelmiş bulunuyor. İşte Adem Kılıçcı ile ilgili son detay ve gelişmeler...
Survivor All Star 2022 yarışmasının güçlü isimlerinden biri olan ve sürekli olarak yarışmacılar arasında çıkan kavgaları ayırmasıyla gündeme gelen Adem Kılıççı, yarışmada gösterdiği performans ile de oldukça desteklenen isimler arasında yer alıyor. Birleşmenin giderek yaklaşması nedeniyle destekçilerini bir hayli endişelendiren Survivor Adem’in elenip, elenmeyeceğiyse büyük bir merak konusu haline gelmiş bulunuyor. Peki, Adem Kılıçcı eleme potasına girdi mi? SMS sıralaması ile Survivor'da Adem elendi mi? İşte, detaylar…
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21 Mar 2022 - 12:47 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.