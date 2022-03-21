Survivor’da Adem Elendi! Adem Kılıçcı Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Adem Elendi Mi?

Survivor All Star 2022 yarışmasının güçlü isimlerinden biri olan ve sürekli olarak yarışmacılar arasında çıkan kavgaları ayırmasıyla gündeme gelen Adem Kılıççı, yarışmada gösterdiği performans ile de oldukça desteklenen isimler arasında yer alıyor. Birleşmenin giderek yaklaşması nedeniyle destekçilerini bir hayli endişelendiren Survivor Adem’in elenip, elenmeyeceğiyse büyük bir merak konusu haline gelmiş bulunuyor. Peki, Adem Kılıçcı eleme potasına girdi mi? SMS sıralaması ile Survivor'da Adem elendi mi? İşte, detaylar…

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