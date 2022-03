Survivor 2022 All Star Birleşme Partisi Tarihi Belli Oldu! Survivor 2022 All Star Birleşme Partisi Ne Zaman? Survivor Birleşme Partisi Başvuru Nereden, Nasıl Yapılır?

Her yarışı ile şampiyonuna bir adım daha yaklaştığını hissettiren Survivor All Star 2022 yarışması, yarışmacının en heyecanlı dönemecine gelmiş bulunuyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan birleşme partisi konusunda seyircisini bir hayli meraklandıran Survivor All Star 2022 yarışmasında birleşme partisine konuk alınıp, alınmayacağı da giderek daha büyük bir merak konusu haline geliyor. Öte yandan Survivor All Star 2022 yarışmasının izleyicisinin kafasında oluşan tüm soru işaretlerine yanıt programın yapımcısı ve hakemi Acun Ilıcalı’dan geliyor. Peki, Survivor 2022 All Star birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi başvuru nereden, nasıl yapılır? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...