Yargı Dizisinde 4. Cinayet Kapıda! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Seyirciler Kafayı Yedi! Bundan Sonra Tutabilene Aşk Olsun! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da her şey bambaşka bir hale geldi. İşlenen üç cinayetten sonra 4. Cinayetinde kapıda olduğu görüldü. Seyircilere kafayı yedirten bu durumun ardından cinayetlerin peş peşe geleceğine dair yorumlar yapıldı. Ağızları açık bırakan Ceylin üçgeninden sonra her şey yerle bir oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hüseyin Avni Danyal, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İnci’yi öldüren Engin’in ölümünden sonra ortaya sonunda Ceylin’in babası Zafer’inde cesedi çıkmıştı. İnci’den sonra büyük bir darbe alan Ceylin’e birde babasının cesedine ait kıyafetlerin gösterilmesi her şeyi yerle bir etmişti. Şimdi ise şok eden bir olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.