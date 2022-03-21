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21 Mar 2022 - 12:57

Yargı Dizisinde 4. Cinayet Kapıda! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Seyirciler Kafayı Yedi! Bundan Sonra Tutabilene Aşk Olsun! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da her şey bambaşka bir hale geldi. İşlenen üç cinayetten sonra 4. Cinayetinde kapıda olduğu görüldü. Seyircilere kafayı yedirten bu durumun ardından cinayetlerin peş peşe geleceğine dair yorumlar yapıldı. Ağızları açık bırakan Ceylin üçgeninden sonra her şey yerle bir oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…