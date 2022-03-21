- 21 Mar 2022 - 13:37 G: 21 Mar 2022 - 13:47

Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Mert’in Arkasından Öyle Şeyler Dedi Ki, İstanbul Biletini Yakması An Meselesi! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da her şey karmakarışık oldu. Acun Ilıcalı’nın sağ kolu, Mert Öcal hakkında açtı ağzını yumdu gözünü. Bunun üzerine birçok kişinin Mert Öcal’ın İstanbul biletini yakacağı ve Acun Ilıcalı’nın yanında soluğu alacağı konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümüyle birlikte elenen isim Mert Öcal olmuştu. Sevgilisini gözyaşları içerisinde bırakan Mert Öcal hakkında yorum yapan Murat Özarı, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Mar 2022 - 13:37 Ankara- Yaşam

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