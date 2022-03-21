Survivor’da Nisa Elendi! Nisa Bölükbaşı Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Nisa Elendi Mi?
Hızlı elemeler döneminde SMS sıralaması ile elemeler gerçekleştiren Survivor All Star 2022 yarışmasına veda eden son isim ise, herkesin ağzını bir hayli açık bırakıyor. Peki yarışmanın gözde isimlerinden Nisa Bölükbaşı ile ilgili merak edilen detaylar neler? İşte ayrıntılar...
TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri haline gelmiş olan Survivor All Star 2022 yarışması, birleşme partisi öncesinde Dominik Cumhuriyeti’ndeki nefes kesen mücadelesine devam ediyor. Birleşme partisi nedeniyle haftada iki ismi elemeye başlamış olan Survivor All Star 2022 yarışması, hızlı elemeler dönemini başlatmış bulunuyor. Hızlı elemeler döneminde SMS sıralaması ile elemeler gerçekleştiren Survivor All Star 2022 yarışmasına veda eden son isim ise, herkesin ağzını bir hayli açık bırakıyor. Peki, Nisa Bölükbaşı eleme potasına girdi mi? SMS sıralaması ile Survivor'da Nisa elendi mi? İşte, detaylar…
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21 Mar 2022 - 13:49 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.