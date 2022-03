Survivor’da Nisa Elendi! Nisa Bölükbaşı Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Nisa Elendi Mi?

TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri haline gelmiş olan Survivor All Star 2022 yarışması, birleşme partisi öncesinde Dominik Cumhuriyeti’ndeki nefes kesen mücadelesine devam ediyor. Birleşme partisi nedeniyle haftada iki ismi elemeye başlamış olan Survivor All Star 2022 yarışması, hızlı elemeler dönemini başlatmış bulunuyor. Hızlı elemeler döneminde SMS sıralaması ile elemeler gerçekleştiren Survivor All Star 2022 yarışmasına veda eden son isim ise, herkesin ağzını bir hayli açık bırakıyor. Peki, Nisa Bölükbaşı eleme potasına girdi mi? SMS sıralaması ile Survivor'da Nisa elendi mi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...