Aşk Mantık İntikam Dizisinin Başrol Oyuncusu Zırıl Zırıl Ağlattı! Burcu Özberk Yürekleri Dağladı, Ciğerleri Yaktı! “Kabus Gibi!” Meğer Bundan Sonra…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, zırıl zırıl ağlattı! Yürekleri dağlayan Burcu Özberk, ciğerleri de yaktı. Birçok kişi Burcu Özberk’in bu açıklamasından hemen sonra “Kabus gibi” yorumlarında bulundu! Meğer bundan sonra Burcu Özberk…
Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk gibi çok kaliteli oyuncuların yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncusu Burcu Özberk, set arkadaşı olan İlhan Şen’le sık sık aşk dedikodularına karışmıştı ama bunların hepsini ısrarla reddetmişti. Burcu Özberk’in sevgilisinin olduğu ise ayrılık haberiyle ortaya çıktı. Gündemi sallayan bu olaydan sonra hayranları hüngür hüngür ağlamaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.