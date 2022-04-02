Aşk Mantık İntikam Dizisinin Başrol Oyuncusu Zırıl Zırıl Ağlattı! Yürekleri Dağladı, Ciğerleri Yaktı! “Kabus Gibi!” Meğer Bundan Sonra…

Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk gibi çok kaliteli oyuncuların yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncusu Burcu Özberk, set arkadaşı olan İlhan Şen’le sık sık aşk dedikodularına karışmıştı ama bunların hepsini ısrarla reddetmişti. Burcu Özberk’in sevgilisinin olduğu ise ayrılık haberiyle ortaya çıktı. Gündemi sallayan bu olaydan sonra hayranları hüngür hüngür ağlamaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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