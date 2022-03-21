- 21 Mar 2022 - 13:58 G: 21 Mar 2022 - 14:07

Aşk Mantık İntikam Dizisinin Esra’sından Kahreden, Acı Haber! Aldığı Kararla Hüngür Hüngür Ağlattı; Sessiz Sedasız… “Yok Artık”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk’ten kahreden acı haber geldi. Hayranlarının ruhu bile duymadan başlamış olduğu kararını sessiz sedasız bitirme kararı alınca; hayranları hüngür hüngür ağladı. Birçok kişi ise “yok artık” yorumunda bulunarak tepkisini gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk gibi çok kaliteli oyuncuların yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncusu Burcu Özberk, set arkadaşı olan İlhan Şen’le sık sık aşk dedikodularına karışmıştı ama bunların hepsini ısrarla reddetmişti. Burcu Özberk’in sevgilisinin olduğu ise ayrılık haberiyle ortaya çıktı. Gündemi sallayan bu olaydan sonra hayranları hüngür hüngür ağlamaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Mar 2022 - 13:58 Ankara- Yaşam

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