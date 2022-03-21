Masterchef Dilara Başaran Minicik Eteğiyle Fizik Şov Yaptı! Masterchef Yarışmacısıyla Aşk Yaşamaya Başlamıştı; Son Hali Şok Etti! “Gelinlik İçin!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara Başaran, gündeme bomba gibi düştü. Minicik eteğini giyerek fizik şov yapan Dilara Başaran; akılları başlardan almayı başardı. Masterchef yarışmacısıyla evleneceği konuşulan Dilara Başaran’ın son halini görenler ise “Gelinliğe girmek için incelmiş” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 5. Olarak ayrılan Masterchef Dilara Başaran, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Masterchef yarışmasında Sergen Özen’le aşk iddialarına karışan Dilara Başaran yarışma sonrasında böyle bir şeyin mümkün olmadığını açıklamıştı. Masterchef’te bulunan bir başka isimle evleneceği konuşulan Başaran, sosyal medya üzerinden fiziğini kanıtlayan bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.