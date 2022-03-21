Masterchef Dilara Başaran Minicik Eteğiyle Fizik Şov Yaptı! Masterchef Yarışmacısıyla Aşk Yaşamaya Başlamıştı; Son Hali Şok Etti! “Gelinlik İçin!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 5. Olarak ayrılan Masterchef Dilara Başaran, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Masterchef yarışmasında Sergen Özen’le aşk iddialarına karışan Dilara Başaran yarışma sonrasında böyle bir şeyin mümkün olmadığını açıklamıştı. Masterchef’te bulunan bir başka isimle evleneceği konuşulan Başaran, sosyal medya üzerinden fiziğini kanıtlayan bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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