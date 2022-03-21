- 21 Mar 2022 - 14:48

Masterchef Dilara Başaran Minicik Eteğiyle Fizik Şov Yaptı! Masterchef Yarışmacısıyla Aşk Yaşamaya Başlamıştı; Son Hali Şok Etti! “Gelinlik İçin!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara Başaran, gündeme bomba gibi düştü. Minicik eteğini giyerek fizik şov yapan Dilara Başaran; akılları başlardan almayı başardı. Masterchef yarışmacısıyla evleneceği konuşulan Dilara Başaran’ın son halini görenler ise “Gelinliğe girmek için incelmiş” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 5. Olarak ayrılan Masterchef Dilara Başaran, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Masterchef yarışmasında Sergen Özen’le aşk iddialarına karışan Dilara Başaran yarışma sonrasında böyle bir şeyin mümkün olmadığını açıklamıştı. Masterchef’te bulunan bir başka isimle evleneceği konuşulan Başaran, sosyal medya üzerinden fiziğini kanıtlayan bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

21 Mar 2022 - 14:48 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hadise’den Yürek Titreten Paylaşım! Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Enişte Etkisi” Kaan Yıldırım’da Bunların Yarısını Yaşamamıştı! mask
Hadise’den Yürek Titreten Paylaşım! Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Enişte Etkisi” Kaan Yıldırım’da Bunların Yarısını Yaşamamıştı!
Aşk Mantık İntikam Dizisinin Esra’sından Kahreden, Acı Haber! Aldığı Kararla Hüngür Hüngür Ağlattı; Sessiz Sedasız… “Yok Artık” mask
Aşk Mantık İntikam Dizisinin Esra’sından Kahreden, Acı Haber! Aldığı Kararla Hüngür Hüngür Ağlattı; Sessiz Sedasız… “Yok Artık”
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Mert’in Arkasından Öyle Şeyler Dedi Ki, İstanbul Biletini Yakması An Meselesi! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Mert’in Arkasından Öyle Şeyler Dedi Ki, İstanbul Biletini Yakması An Meselesi! Neler Oluyor?
Survivor Mert ve Sude’nin Öpüşme Görüntüleri Çıldırttı! Acun Medya Kameralara Yansıtınca; Seyirciler Linç Etti! “Midemiz Kalktı!” mask
Survivor Mert ve Sude’nin Öpüşme Görüntüleri Çıldırttı! Acun Medya Kameralara Yansıtınca; Seyirciler Linç Etti! “Midemiz Kalktı!”
Survivor’da Tüm Yarışmacılar Birbirine Girdi! Nisa, Batuhan, Adem, Ogeday, Ayşe… Acun Medya 3 Saat Toplantı Yaptı ve Sonuç: Hüsran.. mask
Survivor’da Tüm Yarışmacılar Birbirine Girdi! Nisa, Batuhan, Adem, Ogeday, Ayşe… Acun Medya 3 Saat Toplantı Yaptı ve Sonuç: Hüsran..
Survivor Batuhan Çıldırdı; Ünlüler Takımı Yün Gibi Çırptı! Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Değil Gönüllüler Takımı, Acun Ilıcalı Bile… mask
Survivor Batuhan Çıldırdı; Ünlüler Takımı Yün Gibi Çırptı! Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Değil Gönüllüler Takımı, Acun Ilıcalı Bile…
Kardeşlerim Dizisinde Asiye ve Doruk Milyonları Cin Atına Bindirdi! Lise Öğrencisi Çocukların Yaptığı Twitter'ı Ayağa Kaldırdı! “Evli Çiftler Gibi…” mask
Kardeşlerim Dizisinde Asiye ve Doruk Milyonları Cin Atına Bindirdi! Lise Öğrencisi Çocukların Yaptığı Twitter'ı Ayağa Kaldırdı! “Evli Çiftler Gibi…”
Survivor Mert’in Survivor’dan Kazandığı Paraları Gören Çıldırıyor! Acun Hesabını Kuyumcu Kasasına Döndürmüş! Ev, Saray Hatta Şato Parası… mask
Survivor Mert’in Survivor’dan Kazandığı Paraları Gören Çıldırıyor! Acun Hesabını Kuyumcu Kasasına Döndürmüş! Ev, Saray Hatta Şato Parası…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Kilolu Halini Gören Tanıyamıyor! Sosyal Medya Sallanmaya Başladı! 40 Santim İncelmişti… “Yok Artık” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Kilolu Halini Gören Tanıyamıyor! Sosyal Medya Sallanmaya Başladı! 40 Santim İncelmişti… “Yok Artık”
Survivor Yarışmasında Görülmemiş Olay! Mert Öcal Geliyor, Evrim Keklik Gidiyor! Aşkın Sesi Bastırılamadı; Acun Kararını Verdi! mask
Survivor Yarışmasında Görülmemiş Olay! Mert Öcal Geliyor, Evrim Keklik Gidiyor! Aşkın Sesi Bastırılamadı; Acun Kararını Verdi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aşk Mantık İntikam Dizisinin Esra’sından Kahreden, Acı Haber! Aldığı Kararla Hüngür Hüngür Ağlattı; Sessiz Sedasız… “Yok Artık” mask
Aşk Mantık İntikam Dizisinin Esra’sından Kahreden, Acı Haber! Aldığı Kararla Hüngür Hüngür Ağlattı; Sessiz Sedasız… “Yok Artık”
Survivor’da Nisa Elendi! Nisa Bölükbaşı Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Nisa Elendi Mi? mask
Survivor’da Nisa Elendi! Nisa Bölükbaşı Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Nisa Elendi Mi?
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Mert’in Arkasından Öyle Şeyler Dedi Ki, İstanbul Biletini Yakması An Meselesi! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Mert’in Arkasından Öyle Şeyler Dedi Ki, İstanbul Biletini Yakması An Meselesi! Neler Oluyor?
Yargı Dizisinde 4. Cinayet Kapıda! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Seyirciler Kafayı Yedi! Bundan Sonra Tutabilene Aşk Olsun! Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinde 4. Cinayet Kapıda! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Seyirciler Kafayı Yedi! Bundan Sonra Tutabilene Aşk Olsun! Neler Oluyor?
Survivor 2022 All Star Birleşme Partisi Ne Zaman? Survivor Birleşme Partisi Başvuru Nereden, Nasıl Yapılır? mask
Survivor 2022 All Star Birleşme Partisi Ne Zaman? Survivor Birleşme Partisi Başvuru Nereden, Nasıl Yapılır?
Survivor’da Adem Elendi! Adem Kılıçcı Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Adem Elendi Mi? mask
Survivor’da Adem Elendi! Adem Kılıçcı Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Adem Elendi Mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status