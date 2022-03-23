Şeyma Subaşı’nın Yeni Zengin Sevgilisi Hakan Sabancı Mı? Mısırlı Meedo Bundan Sonra Avcunu Yalar! Öyle Bir Enişte Yaptı Ki… “Yok Artık!”
Şeyma Subaşı’nın yakın takip altına alan o ünlü isim, aşk dedikodularını da beraberinde getirdi. Magazin çapkın isimlerinden birinin markajına giren Şeyma Subaşı’nın yeni bir aşk söylentileri ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Acun Ilıcalı ile olan evliliğinin ardından magazinin basının sıkça konuştuğu isimlerden biri haline gelen Şeyma Subaşı, bir süredir birlikte olduğu Meedo Alsaloussi ile ayrıldığını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından duyurmuştu. O haberin ardından Şeyma Subaşı’nın yakın takip altına alan o ünlü isim, aşk dedikodularını da beraberinde getirdi. Magazin çapkın isimlerinden birinin markajına giren Şeyma Subaşı’nın yeni bir aşka yelken açıp açmadıysa büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Şeyma Subaşı yeni bir aşka mı yelken açtı? Şeyma Subaşı’nın sevgilisi var mı, yeni sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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23 Mar 2022 - 21:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.