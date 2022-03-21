Alişan ve Buse Varol’a Boşanma Haberleri Yaradı! Öyle Bir Servet Kazandılar Ki… 5 Dakikalık Mesele İçin Rekor Fiyat!
Bir süredir evliliklerinde ortaya çıkan krizler ile gündemlerden düşmeyen Alişan ve Buse Varol, teklif üzerine teklif almaya başladı. Son aldıkları teklif ile birlikte sosyal medya kullanıcılarına; “ayrılık yaradı” dedirtirken; çifte yapılan reklam teklifinin miktarı dudakları uçuklattı. İşte detaylar...
Bir süredir evliliklerinde ortaya çıkan krizler ile gündemlerden düşmeyen Alişan ve Buse Varol, teklif üzerine teklif almaya başladı. Son aldıkları teklif ile birlikte sosyal medya kullanıcılarına; “ayrılık yaradı” dedirtirken; çifte yapılan reklam teklifinin miktarı dudakları uçuklattı. Öte yandan Alişan ve Buse Varol’un barışmalarına vesile olan o ismi duyanların dudakları ise, iki kez uçukladı! Peki, Alişan ve Buse Varol ilişkisinde son durum ne? Alişan ve Buse Varol barıştıktan sonra ne kadar kazandı? İşte, detaylar…
21 Mar 2022 - 15:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.