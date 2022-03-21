Teşkilat Dizisinin Başrol Oyuncusu Veda Etti! Her Şey Güzel Giderken, Seyirci Anlam Veremedi; Dondu Kaldılar! Herkes Başka Sanıyordu Ama…
TRT1 ekranlarının nefes kesen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisinde sular iyice bulanmaya başlıyor. İkinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkan Teşkilat dizisinde çok sevilen bir karakterin iteceği sinyali verirken; diziden iki ismin daha ayrılması bekleniyor. İşte TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
TRT1 ekranlarının nefes kesen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisinde sular iyice bulanmaya başlıyor. İkinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkan Teşkilat dizisinde çok sevilen bir karakterin iteceği sinyali verirken; diziden iki ismin daha ayrılması bekleniyor. Öte yandan Teşkilat dizisine veda edecek olan o isimleri duyan televizyon izleyicisi, şaşırmadan edemiyor. Çünkü Teşkilat’taki ayrılık bu kez başrolden geliyor! Peki, Teşkilat dizisinde neler oluyor? Teşkilat dizisinin son bölümünde ne oldu? Teşkilat dizisinden ayrılan oyuncu kim? İşte, detaylar…
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21 Mar 2022 - 22:31 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.