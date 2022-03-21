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21 Mar 2022 - 15:06

Survivor’da Skandal Acun Ilıcalı Hatası! Oylamanın Kaderi Değişti; Ağızlar Açık Kaldı! Bir Anlığına Unuttu Ama Her Şey Yerle Bir Oldu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da iddialara göre Acun Ilıcalı skandal bir hatada bulundu! Oylamanın kaderini değiştiren bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Bir anlığına unutan Acun Ilıcalı her şeyin yerle bir olmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…