Yargı Dizisinde Skandal Değişiklik! Pınar Deniz Kafayı Yiyecek; Pay Bölünecek! Yeni Başrol Oyuncuları Resmen Açıklandı!

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri haline gelmiş olan Yargı dizisi, yayınladığı son bölümü ile seyircisini adeta şoke etti. Son bölümünde hikayesinin yönünü ve gidişatını değiştiren Yargı dizisinde başrol oyuncularında da çeşitli değişiklikler yaşanması dizinin sadık izleyici kitlesinin gözünden kaçmadı. Yaşanan o değişiklik sonrası Ceylin karakterinin hayranları ise, bir hayli üzüldü! Peki, Yargı dizisinde neler oluyor? Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Yargı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan isim kim? İşte, detaylar…

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