Yargı Dizisinde Skandal Değişiklik! Pınar Deniz Kafayı Yiyecek; Pay Bölünecek! Yeni Başrol Oyuncuları Resmen Açıklandı!
Yargı dizisinde başrol oyuncularında da çeşitli değişiklikler yaşanması dizinin sadık izleyici kitlesinin gözünden kaçmadı. Yaşanan o değişiklik sonrası Ceylin karakterinin hayranları ise, bir hayli üzüldü. İşte detaylar...
Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri haline gelmiş olan Yargı dizisi, yayınladığı son bölümü ile seyircisini adeta şoke etti. Son bölümünde hikayesinin yönünü ve gidişatını değiştiren Yargı dizisinde başrol oyuncularında da çeşitli değişiklikler yaşanması dizinin sadık izleyici kitlesinin gözünden kaçmadı. Yaşanan o değişiklik sonrası Ceylin karakterinin hayranları ise, bir hayli üzüldü! Peki, Yargı dizisinde neler oluyor? Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Yargı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan isim kim? İşte, detaylar…
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21 Mar 2022 - 15:06 - Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.