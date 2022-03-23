- 23 Mar 2022 - 14:50 G: 23 Mar 2022 - 14:51

Yargı Dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz Dizide Final Yapıyor? Yapımcı Senaryodan Yavaş Yavaş Çıkarıyor! Yakında Yeni Başrol Oyuncu Resmen Açıklanıyor!

Yargı dizisinde başrol oyuncularında da çeşitli değişiklikler yaşanması dizinin sadık izleyici kitlesinin gözünden kaçmadı. Yaşanan o değişiklik sonrası Ceylin karakterinin hayranları ise, bir hayli üzüldü. İşte detaylar...

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri haline gelmiş olan Yargı dizisi, yayınladığı son bölümü ile seyircisini adeta şoke etti. Son bölümünde hikayesinin yönünü ve gidişatını değiştiren Yargı dizisinde başrol oyuncularında da çeşitli değişiklikler yaşanması dizinin sadık izleyici kitlesinin gözünden kaçmadı. Yaşanan o değişiklik sonrası Ceylin karakterinin hayranları ise, bir hayli üzüldü! Peki, Yargı dizisinde neler oluyor? Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Yargı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan isim kim? İşte, detaylar…

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23 Mar 2022 - 14:50 - Dizi Haberleri

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