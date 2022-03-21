Camdaki Kız Dizisinde Nalan Her Şeyi Öğrendi! Babası Sandığı İsmin Ölümü Her Şeyi Yerle Bir Etti! Asıl Mesele Asıl Şimdi Başlıyor….

Uyarlama hikayesi ve oyunculuk performansları ile gündemlerden düşmeyen yapımlardan biri olmayı başara Camdaki Kız dizisi, geçtiğimiz hafta ekranlara gelen son bölümünde seyircisine büyük bir sürpriz yaptı. Karakterlerinden birine veda etmeye hazırlanan Camdaki Kız dizisinin o oyuncu ile yolları ayırması an meselesi iken; bu ayrılığın Nalan’ın hayatına ne gibi değişiklikler getireceği de dizinin seyircisi tarafından oldukça merak edilir hale geldi. Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisi Adil öldü mü? İşte, detaylar...

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