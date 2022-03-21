Pera Palas’ta Gece Yarısı Dizisinden Sonra Her Şey Yerle Bir Oldu! Otel İzdihama Uğradı; Ayak Basacak Yer Kalmadı! Neler Oluyor?

Netflix’in izlenme rekoru kıran Türk yapımı dizilerinden biri haline gelmiş olan Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi, listelerde zirveye çıkmayı başardı. Esra isimli bir gazetecinin zaman yolculuğunu konu alan Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin ikinci sezonunu sabırsızlıkla beklemeye başlayan Netflix izleyicisi, şimdilerde dizinin çekim mekanlarının nereler olduğu merak etmeye başladı. Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin çekildiği otel ise, adeta ziyaretçi akınına uğradı! Peki, Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi nerede çekildi Pera Palas Oteli nerede, hangi ilde? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...