Pera Palas’ta Gece Yarısı Dizisinden Sonra Her Şey Yerle Bir Oldu! Otel İzdihama Uğradı; Ayak Basacak Yer Kalmadı! Neler Oluyor?
Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin ikinci sezonunu sabırsızlıkla beklemeye başlayan Netflix izleyicisi, şimdilerde dizinin çekim mekanlarının nereler olduğu merak etmeye başladı. İşte dizi ile birlikte meşhur olan Pera Palas ve dizi hakkında son gelişmeler....
Netflix’in izlenme rekoru kıran Türk yapımı dizilerinden biri haline gelmiş olan Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi, listelerde zirveye çıkmayı başardı. Esra isimli bir gazetecinin zaman yolculuğunu konu alan Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin ikinci sezonunu sabırsızlıkla beklemeye başlayan Netflix izleyicisi, şimdilerde dizinin çekim mekanlarının nereler olduğu merak etmeye başladı. Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin çekildiği otel ise, adeta ziyaretçi akınına uğradı! Peki, Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi nerede çekildi Pera Palas Oteli nerede, hangi ilde? İşte, detaylar…
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21 Mar 2022 - 15:50 - Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.