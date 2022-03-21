Kaderimin Oyunu Dizisi İçin STAR TV’den Karar Çıktı! Artık Bitti, Yolun Sonuna Gelindi! Yapımcıda, Yönetmende Önüne Geçemez Oldu!
STAR TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kaderimin Oyunu sosyal medyayı salladı geçti. Dizinin final yapacağına dair iddialar gündeme son zamanlarda çok sık geliyordu ama bu kez karar STAR TV tarafından çıktı. Yolun sonuna gelen dizinin final tarihi bile belli oldu! Yapımcı ve yönetmenin bu kararının önüne geçemeyeceğine dair yorumlarına gelirken; seyircilerde şok oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak, Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu ve Müfit Kayacan gibi isimlerin bulunduğu Kaderimin Oyunu dizisi Cuma akşamları sallıyordu. Reyting rekorları kıran dizide değişen senaryo her şeyin sonu oldu. Dizi yavaş yavaş çakılmaya başlayınca final iddiaları da gün yüzüne çıkmıştı. Şimdi ise büyük patlak verildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.