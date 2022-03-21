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21 Mar 2022 - 15:55

Kaderimin Oyunu Dizisi İçin STAR TV’den Karar Çıktı! Artık Bitti, Yolun Sonuna Gelindi! Yapımcıda, Yönetmende Önüne Geçemez Oldu!

STAR TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kaderimin Oyunu sosyal medyayı salladı geçti. Dizinin final yapacağına dair iddialar gündeme son zamanlarda çok sık geliyordu ama bu kez karar STAR TV tarafından çıktı. Yolun sonuna gelen dizinin final tarihi bile belli oldu! Yapımcı ve yönetmenin bu kararının önüne geçemeyeceğine dair yorumlarına gelirken; seyircilerde şok oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…