- 25 Mar 2022 - 16:57 G: 25 Mar 2022 - 17:15

STAR TV’den Kaderimin Oyunu Kararı! Final Olacağı Tarih Açıklandı; Seyirci Yıkıldı! “Çok Bile Ekranlarda Kaldı!” O Tarihte…

STAR TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kaderimin Oyunu sosyal medyayı salladı geçti. Dizinin final yapacağına dair iddialar gündeme son zamanlarda çok sık geliyordu ama bu kez karar STAR TV tarafından çıktı. Final olacağı tarih açıklanırken; seyircilerde “Çok bile ekranlarda kaldı!” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak, Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu ve Müfit Kayacan gibi isimlerin bulunduğu Kaderimin Oyunu dizisi Cuma akşamları sallıyordu. Reyting rekorları kıran dizide değişen senaryo her şeyin sonu oldu. Dizi yavaş yavaş çakılmaya başlayınca final iddiaları da gün yüzüne çıkmıştı. Şimdi ise büyük patlak verildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Mar 2022 - 16:57 Ankara- Yaşam

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