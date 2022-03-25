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25 Mar 2022 - 16:57

STAR TV’den Kaderimin Oyunu Kararı! Final Olacağı Tarih Açıklandı; Seyirci Yıkıldı! “Çok Bile Ekranlarda Kaldı!” O Tarihte…

STAR TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kaderimin Oyunu sosyal medyayı salladı geçti. Dizinin final yapacağına dair iddialar gündeme son zamanlarda çok sık geliyordu ama bu kez karar STAR TV tarafından çıktı. Final olacağı tarih açıklanırken; seyircilerde “Çok bile ekranlarda kaldı!” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?