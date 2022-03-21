Fahriye Evcen’in Kimi Kimsesi Yokmuş! Öyle Bir Şey Çıktı Ki, Ağız Yüz Yamuldu! Herkese Sayfa Sayfa, Fahriye’ye… “Ortak Yönümüz!”

Hem kariyeri hem de özel yaşamı ile herkesin parmak ile gösterdiği isimlerde niri olan Fahriye Evcen ile ilgili ortaya çıkan bir detay herkesi adeta şoke etti. Geçmişine dair pek çok sırrı aralayan o detay sosyal medya kullanıcılarının da gündemini oluştururken; sosyal medya kullanıcılarını Fahriye Evcen ile adeta ortadan ikiye böldü. Öte yandan Fahriye Evcen’in ortaya çıkan mezuniyet defteri ile ilgili ne diyeceği büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Fahriye Evcen ile ilgili ortaya çıkan gerçek ne? Fahriye Evcen’in mezuniyet defteri olayı ne? İşte, detaylar…

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