Fahriye Evcen’in Kimi Kimsesi Yokmuş! Öyle Bir Şey Çıktı Ki, Ağız Yüz Yamuldu! Herkese Sayfa Sayfa, Fahriye’ye… “Ortak Yönümüz!”
Hem kariyeri hem de özel yaşamı ile herkesin parmak ile gösterdiği isimlerde niri olan Fahriye Evcen ile ilgili ortaya çıkan bir detay herkesi adeta şoke etti. Geçmişine dair pek çok sırrı aralayan o detay sosyal medya kullanıcılarının da gündemini oluştururken; sosyal medya kullanıcılarını Fahriye Evcen ile adeta ortadan ikiye böldü. İşte detaylar...
Hem kariyeri hem de özel yaşamı ile herkesin parmak ile gösterdiği isimlerde niri olan Fahriye Evcen ile ilgili ortaya çıkan bir detay herkesi adeta şoke etti. Geçmişine dair pek çok sırrı aralayan o detay sosyal medya kullanıcılarının da gündemini oluştururken; sosyal medya kullanıcılarını Fahriye Evcen ile adeta ortadan ikiye böldü. Öte yandan Fahriye Evcen’in ortaya çıkan mezuniyet defteri ile ilgili ne diyeceği büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Fahriye Evcen ile ilgili ortaya çıkan gerçek ne? Fahriye Evcen’in mezuniyet defteri olayı ne? İşte, detaylar…
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21 Mar 2022 - 18:48 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.