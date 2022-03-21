Kadir Ezildi Doğum Günü İçin Yaptıklarıyla Dengeleri Değiştirdi! Kimse Bunu Beklemiyordu; Ağızlar Açık Kaldı! “Yok Artık”

Son dönemlerin en ilginç doğum günü kutlamasına imzasını atan Kadir Ezildi, geçtiğimiz gün 25. yaşına bastı. Bu kutlamadaki detaylar ile hem konukları hem de destekçilerini oldukça şaşırtan Kadir Ezildi, magazin basınının da sosyal medyanın da dikkatlerini üzerine çekti! Peki, Kadir Ezildi’nin doğum günü partisinde neler oldu? Kadir Ezildi nerede doğum günü partisi yaptı? İşte, detaylar…