Kadir Ezildi Doğum Günü İçin Yaptıklarıyla Dengeleri Değiştirdi! Kimse Bunu Beklemiyordu; Ağızlar Açık Kaldı! “Yok Artık”
Son dönemlerin en ilginç doğum günü kutlamasına imzasını atan Kadir Ezildi, geçtiğimiz gün 25. yaşına bastı. Bu kutlamadaki detaylar ile hem konukları hem de destekçilerini oldukça şaşırtan Kadir Ezildi ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Son dönemlerin en ilginç doğum günü kutlamasına imzasını atan Kadir Ezildi, geçtiğimiz gün 25. yaşına bastı. Bu kutlamadaki detaylar ile hem konukları hem de destekçilerini oldukça şaşırtan Kadir Ezildi, magazin basınının da sosyal medyanın da dikkatlerini üzerine çekti! Peki, Kadir Ezildi’nin doğum günü partisinde neler oldu? Kadir Ezildi nerede doğum günü partisi yaptı? İşte, detaylar…
21 Mar 2022 - 18:48 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.