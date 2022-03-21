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21 Mar 2022 - 23:09

Survivor Sude Yarışmadan Ayrılıyor! Mert'in Elenmesi Sonrası, Eski Sevgili Makbule Kıskançlık Yarattı! Acun Ilıcalı Ne Yaptıysa İkna Edemedi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Sude Burcu, iddialara göre yarışmadan çekildi! Milyonlara göbek attıran hatta halay çektiren bu durum sonrasında yorumlar gırla gelmeye başladı. Sude’nin yarışmadan Mert’in Makbule’nin kollarına gitmesin diye çekileceğine dair iddialar sonrasında birde Acun Ilıcalı’nın Sude Burcu’yu ikna etmeye çalıştığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…