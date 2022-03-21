- 21 Mar 2022 - 23:09

Survivor Sude Yarışmadan Ayrılıyor! Mert'in Elenmesi Sonrası, Eski Sevgili Makbule Kıskançlık Yarattı! Acun Ilıcalı Ne Yaptıysa İkna Edemedi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Sude Burcu, iddialara göre yarışmadan çekildi! Milyonlara göbek attıran hatta halay çektiren bu durum sonrasında yorumlar gırla gelmeye başladı. Sude’nin yarışmadan Mert’in Makbule’nin kollarına gitmesin diye çekileceğine dair iddialar sonrasında birde Acun Ilıcalı’nın Sude Burcu’yu ikna etmeye çalıştığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Bir elenmenin birde dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor All Star’da yarışmaya veda eden isim Mert Öcal olmuştu. Şimdi ise Mert Öcal’ın sevgilisinin yarışmadan çekildiği konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Mar 2022 - 23:09 Ankara- Yaşam

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