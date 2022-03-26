Teşkilat Dizisinde Hakkı Dayı Öldü Mü, Diziden Ayrılıyor Mu? Hakkı Dayı’sı Her Şeyi Yerle Bir Etti! Tuncer Salman Diziden Ayrılacak Mı? Sosyal Medyayı Salladı, Yıktı!

TRT1 ekranlarının aksiyon dolu yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, ekranlara gelen son bölümü ile herkesi bir hayli şoke etti. En çok sevilen karakterlerinden biri olan Hakkı Dayı’ya hayat veren Tuncer Salman’ın bölümde hiçbir sahnede yer almaması Teşkilat dizisinin seyircisini şoke etmesinin yanı sıra endişelendirmeye de başladı.

Diziden ayrılacağı yönündeki iddialar ile gündeme gelmeye başlayan Tuncer Salman’ın neden dizide olmadığı da nihayet ortaya çıktı! Peki, Teşkilat Hakkı Dayı neden yok? Teşkilat Hakkı Dayı öldü mü? Teşkilat Tuncer Salman diziden ayrıldı mı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...