Teşkilat Dizisinin Hakkı Dayı’sı Her Şeyi Yerle Bir Etti! Tuncer Salman Sosyal Medyayı Salladı, Yıktı! Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarının aksiyon dolu yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, ekranlara gelen son bölümü ile herkesi bir hayli şoke etti. En çok sevilen karakterlerinden biri olan Hakkı Dayı’ya hayat veren Tuncer Salman’ın bölümde hiçbir sahnede yer almaması ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
TRT1 ekranlarının aksiyon dolu yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, ekranlara gelen son bölümü ile herkesi bir hayli şoke etti. En çok sevilen karakterlerinden biri olan Hakkı Dayı’ya hayat veren Tuncer Salman’ın bölümde hiçbir sahnede yer almaması Teşkilat dizisinin seyircisini şoke etmesinin yanı sıra endişelendirmeye de başladı. Diziden ayrılacağı yönündeki iddialar ile gündeme gelmeye başlayan Tuncer Salman’ın neden dizide olmadığı da nihayet ortaya çıktı! Peki, Teşkilat Hakkı Dayı neden yok? Teşkilat Hakkı Dayı öldü mü? Teşkilat Tuncer Salman diziden ayrıldı mı? İşte, detaylar…
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21 Mar 2022 - 18:49 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.