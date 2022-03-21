Bana Dokunmayan Yılan Bin Yaşasın Diyen Burçlar Hangisidir? İşte Kimseye İyiliği Dokunmayan O Burçlar…
Bazı burçlar vardır ki resmen aman kimseye iyiliklerimiz dokunmasın, aman kendi halimizde olalım diye ellerinden geleni yaparlar. Bu burçlar ne kokar ne de birine bulaşırlar. Sadece kendi halinde olan o burçlar belli oldu. İşte, detaylar…
Burçlar insanların karakterleri hakkında en net bilgileri vermesi ile dikkatleri çekerler. İnsanların nasıl bir hayatı olacağından insanlar ile yaklaşımları nasıl olacağına kadar birçok detay hakkında bilgi verirler.
Hele bazı kesim vardır ki ne bir insana iyilikleri dokunsun ne de kötülükleri dokunsun isterler. Sadece kendi halinde yaşamayı seçen o burçlar gören herkesi şaşkına çevirdi. İşte, merak edilen detaylar…
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21 Mar 2022 - 22:39 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.