- 21 Mar 2022 - 22:39 G: 21 Mar 2022 - 22:40

İbo Show Yeni Bölümünde Büyük Şok! İbrahim Tatlıses’in Eli Ayağına Dolandı; Ne Diyeceğine Şaşırdı! Program Durabilir… “Yok Artık!”

STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’da skandal bir olay yaşandı. Programın konuklarından olan bir isim parasının çalındığını dile getirince her şey birbirine girdi. Tatlıses’in eli ayağına dolanırken; görenlerde ne diyeceğini şaşırdı. 7. Kez küstüğü isimle 8. Kez küsmenin eşiğinde olan İbrahim Tatlıses şok içerisinde bıraktı.

Her bölümünde farklı isimleri konuk olarak ağırlayan İbo Show’un Cumartesi günleri ekranlara bölümü Çarşamba akşamına çekilmişti. Ekranlara gelecek olan bölümde ise Mahmut Tuncer, Şafak Sezer, Latif Doğan, Ceylan, Yağız ve Uğur Karakuş gibi isimlerin konuk olduğu görüldü. Yayınlanan fragmanda ise skandal bir hırsızlık yaşandı!

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21 Mar 2022 - 22:39 Ankara- Yaşam

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