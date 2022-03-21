İbo Show Yeni Bölümünde Büyük Şok! İbrahim Tatlıses’in Eli Ayağına Dolandı; Ne Diyeceğine Şaşırdı! Program Durabilir… “Yok Artık!”
STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’da skandal bir olay yaşandı. Programın konuklarından olan bir isim parasının çalındığını dile getirince her şey birbirine girdi. Tatlıses’in eli ayağına dolanırken; görenlerde ne diyeceğini şaşırdı. 7. Kez küstüğü isimle 8. Kez küsmenin eşiğinde olan İbrahim Tatlıses şok içerisinde bıraktı.
Her bölümünde farklı isimleri konuk olarak ağırlayan İbo Show’un Cumartesi günleri ekranlara bölümü Çarşamba akşamına çekilmişti. Ekranlara gelecek olan bölümde ise Mahmut Tuncer, Şafak Sezer, Latif Doğan, Ceylan, Yağız ve Uğur Karakuş gibi isimlerin konuk olduğu görüldü. Yayınlanan fragmanda ise skandal bir hırsızlık yaşandı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.