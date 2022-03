Survivor'da 21 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Bora mı, Batuhan mı, Barış mı? Bugün Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım Belli Oldu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında bu sezon heyecan yüksek geçiyor. Aşkların ve kavgaların yaşandığı Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Bir elemenin bir de dokunulmazlık oyununun yaşandığı Survivor All Star yarışmasında ipleri kesen bir durum yaşandı ve bu akşam ekranlara gelecek olan bölüm saatler öncesinden ifşalandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Survivor'da Bugün Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım Belli Oldu!

21 Mart 2022 Günü Yapılan Dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı Kazandı. Bu nedenle bu gece eleme adayı Ünlüler Takımından olacak... Muhtemel eleme adayları ise Barış ve Bora isimleri öne çıkarken Batuhan'da olabilir. Ünlüler takımında Ngihan ve Elif dokunulmaz olduğu için eleme potasına yazılamayacaklar...

21 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Bora mı, Batuhan mı, Barış mı?

Eleme Potasına Giden İsim BARIŞ oldu (Barış 5 Oy - Bora 3 Oy Aldı)

