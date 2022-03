Survivor'da 22 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Adem mi, Bora mı, Nisa, mı, Evrim Mi, Batuhan mı, Barış mı? Bugün Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım İfşa Oldu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında bu sezon heyecan yüksek geçiyor. Aşkların ve kavgaların yaşandığı Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Bir elemenin bir de dokunulmazlık oyununun yaşandığı Survivor All Star yarışmasında ipleri kesen bir durum yaşandı ve bu akşam ekranlara gelecek olan bölüm saatler öncesinden ifşalandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Survivor'da 22 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Adem mi, Bora mı, Nisa, mı, Evrim Mi, Batuhan mı, Barış mı?

Survivor'da Bugün Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım Belli Oldu!

21 Mart 2022 Günü Yapılan Dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı Kazandı. Bu nedenle bu gece eleme adayı Ünlüler Takımından olacak... Muhtemel eleme adayları ise Barış ve Bora isimleri öne çıkarken Batuhan'da olabilir. Ünlüler takımında Ngihan ve Elif dokunulmaz olduğu için eleme potasına yazılamayacaklar...

21 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Bora mı, Batuhan mı, Barış mı?

Eleme Potasına Giden İsim BARIŞ oldu (Barış 5 Oy - Bora 3 Oy Aldı)

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Survivor Tv8 ekranlarında yayınlanan ve "Acun Medya" tarafından hazırlanan Türkiye'nin en çok izlenen en heyecanlı yarışma programı... İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2022'nin bu yılki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor.