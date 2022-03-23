- 23 Mar 2022 - 21:11

Survivor'da 23 Mart Eleme Potasına Kim Gitti, Kim Elendi? Adem mi, Bora mı, Nisa, mı, Evrim Mi, Batuhan mı, Barış mı? Bugün Elenen Kim Oldu, SMS İfşa Oldu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da oyunu kazanan takım belli oldu! Yeni bölümün kazananı ağızları açık bırakırken; Mert’ten sonra kıyametin kopacağı ortaya çıktı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında Survivor izleyicileri büyük şok içerisinde kaldı! Kıyametin kopacağını gösteren Survivor All Star’da işte kazanan takım…

KONSEYDE OYLAR KULLANILDI! | Survivor All Star 2022 - 56. Bölüm

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında bu sezon heyecan yüksek geçiyor. Aşkların ve kavgaların yaşandığı Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Bir elemenin bir de dokunulmazlık oyununun yaşandığı Survivor All Star yarışmasında ipleri kesen bir durum yaşandı ve bu akşam ekranlara gelecek olan bölüm saatler öncesinden ifşalandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Survivor'da 23 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Adem mi, Bora mı, Nisa, mı, Evrim Mi, Batuhan mı, Barış mı?

Survivor'da büyük gün. Yarışmaya bugün bir yarışmacı daha veda ediyor. Bilindiği üzere pazartesi ve salı günü Barış ve Evrim Eleme potasına girmişti. Bugün oynanacak oyun ve Sms birincisinin vereceği aday ile toplamda 4 yarışmacı arasında bugün adaya veda edecek isim belirlenecek. İşte Elenen O isim birazdan....

Survivor'da 22 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Adem mi, Bora mı, Nisa, mı, Evrim Mi, Batuhan mı, Barış mı?

Eleme Adayı EVRİM oldu.

Survivor'da Bugün Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım Belli Oldu!

21 Mart 2022  Günü Yapılan Dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı Kazandı. Bu nedenle bu gece eleme adayı Ünlüler Takımından olacak... Muhtemel eleme adayları ise Barış ve Bora isimleri öne çıkarken Batuhan'da olabilir. Ünlüler takımında Ngihan ve Elif dokunulmaz olduğu için eleme potasına yazılamayacaklar...

21 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Bora mı, Batuhan mı, Barış mı?

Eleme Potasına Giden İsim BARIŞ oldu (Barış 5 Oy - Bora 3 Oy Aldı)

KONSEYDE OYLAR KULLANILDI! | Survivor All Star 2022 - 56. Bölüm

Gönüllüler konseyde oylarını kullandı. Oylamada neler yaşandı? Survivor Tv8 ekranlarında yayınlanan ve “Acun Medya” tarafından hazırlanan Türkiye'nin en çok izlenen en heyecanlı yarışma programı... İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2022'nin bu yılki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor. Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda #Survivor ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi veren yarışmacıların zor yaşamı ve birincilik mücadelesi. Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorTurkiye Instagram: https://www.instagram.com/survivorturkiye/ Twitter: https://twitter.com/survivorturkiye #Survivor2022 #SurvivorTürkiye #SurvivorAllStar

23 Mar 2022 - 21:11 Ankara- Yaşam

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