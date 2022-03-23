Survivor'da 23 Mart Eleme Potasına Kim Gitti, Kim Elendi? Adem mi, Bora mı, Nisa, mı, Evrim Mi, Batuhan mı, Barış mı? Bugün Elenen Kim Oldu, SMS İfşa Oldu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da oyunu kazanan takım belli oldu! Yeni bölümün kazananı ağızları açık bırakırken; Mert’ten sonra kıyametin kopacağı ortaya çıktı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında Survivor izleyicileri büyük şok içerisinde kaldı! Kıyametin kopacağını gösteren Survivor All Star’da işte kazanan takım…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında bu sezon heyecan yüksek geçiyor. Aşkların ve kavgaların yaşandığı Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Bir elemenin bir de dokunulmazlık oyununun yaşandığı Survivor All Star yarışmasında ipleri kesen bir durum yaşandı ve bu akşam ekranlara gelecek olan bölüm saatler öncesinden ifşalandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Survivor'da 23 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Adem mi, Bora mı, Nisa, mı, Evrim Mi, Batuhan mı, Barış mı?
Survivor'da büyük gün. Yarışmaya bugün bir yarışmacı daha veda ediyor. Bilindiği üzere pazartesi ve salı günü Barış ve Evrim Eleme potasına girmişti. Bugün oynanacak oyun ve Sms birincisinin vereceği aday ile toplamda 4 yarışmacı arasında bugün adaya veda edecek isim belirlenecek. İşte Elenen O isim birazdan....
Survivor'da 22 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Adem mi, Bora mı, Nisa, mı, Evrim Mi, Batuhan mı, Barış mı?
Eleme Adayı EVRİM oldu.
Survivor'da Bugün Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım Belli Oldu!
21 Mart 2022 Günü Yapılan Dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı Kazandı. Bu nedenle bu gece eleme adayı Ünlüler Takımından olacak... Muhtemel eleme adayları ise Barış ve Bora isimleri öne çıkarken Batuhan'da olabilir. Ünlüler takımında Ngihan ve Elif dokunulmaz olduğu için eleme potasına yazılamayacaklar...
21 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Bora mı, Batuhan mı, Barış mı?
Eleme Potasına Giden İsim BARIŞ oldu (Barış 5 Oy - Bora 3 Oy Aldı)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.