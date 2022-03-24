- 24 Mar 2022 - 00:17 G: 24 Mar 2022 - 00:20

Survivor'da 23 Mart Kim Elendi Gitti! Adem mi, Bora mı, Gizem mi, Evrim Mi, Batuhan mı, Barış mı? Bugün Elenen Kim Oldu, SMS İfşa Oldu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da oyunu kazanan takım belli oldu! Yeni bölümün kazananı ağızları açık bırakırken; Mert’ten sonra kıyametin kopacağı ortaya çıktı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında Survivor izleyicileri büyük şok içerisinde kaldı! Kıyametin kopacağını gösteren Survivor All Star’da işte kazanan takım…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında bu sezon heyecan yüksek geçiyor. Aşkların ve kavgaların yaşandığı Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Bir elemenin bir de dokunulmazlık oyununun yaşandığı Survivor All Star yarışmasında ipleri kesen bir durum yaşandı ve bu akşam ekranlara gelecek olan bölüm saatler öncesinden ifşalandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Survivor'da 23 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Adem mi, Bora mı, Gizem mi, Evrim Mi, Batuhan mı, Barış mı?

Bugün oynanacak oyun ve Sms birincisinin vereceği aday ile toplamda 4 yarışmacı arasında bugün adaya veda edecek isim belirlenecek. Survivor'da büyük gün. Yarışmaya bugün bir yarışmacı daha veda ediyor. Bilindiği üzere pazartesi ve salı günü Barış ve Evrim Eleme potasına girmişti.

Bu gece oynanan Dokunulmazlık Yarışını kaybeden Ünlüler, konseyde eleme potasına gönderecek isim yazılması istendi. Bu Sonuca göre konseyden Adem ve Bora eşit oy aldığı için Eleme potasına giden isim Adem ve Bora oldu.

SMS birincisi olan Atakan son isimi belirlemesi için Acun Ilıcalısöz hakkı verdi. 5. eleme adayı ise ...   oldu.

İŞTE ELEME ADAYLARI

1- Evrim - Gönüllü Takımı

2- Barış Ünlüler Takım

3- Adem Ünlüler Takım

4- Bora Ünlüler Takım

5-  Gizem Ünlüler Takım

ELENEN İSİM KİM OLDU?

İşte Elenen O isim BORA oldu...

Survivor'da 22 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Adem mi, Bora mı, Nisa, mı, Evrim Mi, Batuhan mı, Barış mı?

Eleme Adayı EVRİM oldu.

Survivor'da Bugün Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım Belli Oldu!

21 Mart 2022  Günü Yapılan Dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı Kazandı. Bu nedenle bu gece eleme adayı Ünlüler Takımından olacak... Muhtemel eleme adayları ise Barış ve Bora isimleri öne çıkarken Batuhan'da olabilir. Ünlüler takımında Ngihan ve Elif dokunulmaz olduğu için eleme potasına yazılamayacaklar...

21 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Bora mı, Batuhan mı, Barış mı?

Eleme Potasına Giden İsim BARIŞ oldu (Barış 5 Oy - Bora 3 Oy Aldı)

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24 Mar 2022 - 00:17 Ankara- Yaşam

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