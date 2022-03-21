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21 Mar 2022 - 19:07

Camdaki Kız Dizisinde Feride’nin İntiharı İfşalandı! Seyirciler Mosmor Olacak! Öyle Bir Sahne Yayınlanacak Ki… Kan Donacak!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde yürekleri yakacak senaryoya ramak kaldı. Feride’nin intiharı gündeme bomba gibi düşerken; seyircinin bu sahneler karşısında mosmor olacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Yayınlanacak sahne ifşalanırken; o sahneler karşında kanların donacağı açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…