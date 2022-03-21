- 21 Mar 2022 - 19:07 G: 21 Mar 2022 - 19:18

Camdaki Kız Dizisinde Feride’nin İntiharı İfşalandı! Seyirciler Mosmor Olacak! Öyle Bir Sahne Yayınlanacak Ki… Kan Donacak!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde yürekleri yakacak senaryoya ramak kaldı. Feride’nin intiharı gündeme bomba gibi düşerken; seyircinin bu sahneler karşısında mosmor olacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Yayınlanacak sahne ifşalanırken; o sahneler karşında kanların donacağı açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sevilerek takip edilen Camdaki Kız dizisinin başrollerinde ise Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik gibi isimlerin yer alıyor. Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ise Adil Bey’in ölümü yürekleri yakıp yıkmıştı. Nalan’ın gözleri önüne hayata gözlerini kapatan Adil Bey, seyircileri şok içerisinde bırakmıştı. Şimdi ise büyük skandal Feride’nin intiharıyla yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Mar 2022 - 19:07 Ankara- Yaşam

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