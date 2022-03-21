- 21 Mar 2022 - 19:25 G: 21 Mar 2022 - 19:44

Survivor Sude’nin Ablasından Şok Sözler! Ağlamasına Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yer Gök İnledi! “Mert Öcal Yerin Dibine Girecek!” Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyurmuş olan Sude Burcu’nun ablasından şok sözler geldi. Ağlamasına karşılık olarak yapmış olduğu açıklamalarla ağızları açık bırakan Sude Burcu’nun ablasından sonra oklar yeniden Mert Öcal’a döndü. 39 yaşındaki Mert Öcal için sosyal medya kullanıcıları ise “Şu sözlerden sonra Mert yerin dibine girsin. Ağlatan Mert” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mert Öcal’ın yarışmadan elenmesi izleyicilerde büyük şok yaşatmıştı. Potada olan Evrim Keklik’in yarışmadan eleneceği düşünülürken; Mert Öcal’ın elenmesi ise milyonları ve Sude Burcu’yu hıçkırıklara boğdu! Tamda bu noktada Sude Burcu’nun ablası öyle bir şey dedi ki… İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Mar 2022 - 19:25 Ankara- Survivor 2022

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