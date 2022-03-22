Sürekli İntikam Alma İsteği Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Hırslı O Burçlar…
Zodyak kuşağında yer alan bazı burçlar affedici ve bağışlayıcı olsa da bu listede yer alan burçlar için aynısını söylemek pek mümkün olmuyor. Affedilecekten asla nasibini almamış bu burçlarla ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Zodyak kuşağında yer alan bazı burçlar affedici ve bağışlayıcı olsa da bu listede yer alan burçlar için aynısını söylemek pek mümkün olmuyor. Affedilecekten asla nasibini almamış bu burçlar, güne her gün intikam yemini ederek başlıyor. Peki, sürekli intikam alma isteği olan burçlar hangisidir? İşte en hırslı o burçlar…
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22 Mar 2022 - 07:36 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.