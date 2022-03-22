Kafasında En Çok Senaryo Kuran Burçlar Hangisidir? İşte Geceleri Saatlerce Uyumayan O Burçlar…
Çoğu zaman her şey apaçık göründüğü gibi ortada olsa da bu listede yer alan burçlara sahip olan insanlar, tam aksine her zaman gerçeğin ardındakinin peşine düşüyor. Sizde kafasında senaryo kuran burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Çoğu zaman her şey apaçık göründüğü gibi ortada olsa da bu listede yer alan burçlara sahip olan insanlar, tam aksine her zaman gerçeğin ardındakinin peşine düşüyor. Şüpheci içgüdüleri nedeniyle çoğu zaman kurguların esiri olan bu burçlara sahip olan kişiler, hayliyle geceleri de uyku ne bilmiyor. Peki, kafasında en çok senaryo kuran burçlar hangisidir? İşte geceleri saatlerce uyumayan o burçlar…
22 Mar 2022 - 07:42 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.