Çoğu zaman her şey apaçık göründüğü gibi ortada olsa da bu listede yer alan burçlara sahip olan insanlar, tam aksine her zaman gerçeğin ardındakinin peşine düşüyor. Şüpheci içgüdüleri nedeniyle çoğu zaman kurguların esiri olan bu burçlara sahip olan kişiler, hayliyle geceleri de uyku ne bilmiyor. Peki, kafasında en çok senaryo kuran burçlar hangisidir? İşte geceleri saatlerce uyumayan o burçlar…