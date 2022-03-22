- 22 Mar 2022 - 07:42 G: 22 Mar 2022 - 07:47

Kafasında En Çok Senaryo Kuran Burçlar Hangisidir? İşte Geceleri Saatlerce Uyumayan O Burçlar…

Çoğu zaman her şey apaçık göründüğü gibi ortada olsa da bu listede yer alan burçlara sahip olan insanlar, tam aksine her zaman gerçeğin ardındakinin peşine düşüyor. Sizde kafasında senaryo kuran burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Çoğu zaman her şey apaçık göründüğü gibi ortada olsa da bu listede yer alan burçlara sahip olan insanlar, tam aksine her zaman gerçeğin ardındakinin peşine düşüyor. Şüpheci içgüdüleri nedeniyle çoğu zaman kurguların esiri olan bu burçlara sahip olan kişiler, hayliyle geceleri de uyku ne bilmiyor. Peki, kafasında en çok senaryo kuran burçlar hangisidir? İşte geceleri saatlerce uyumayan o burçlar…

22 Mar 2022 - 07:42 - Burç Haberleri

# BURÇ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sevdiğine En Düşkün Burçlar Hangisidir? İşte Utangaç Olup, En Çok Seven O Burçlar… mask
Sevdiğine En Düşkün Burçlar Hangisidir? İşte Utangaç Olup, En Çok Seven O Burçlar…
Sürekli İntikam Alma İsteği Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Hırslı O Burçlar… mask
Sürekli İntikam Alma İsteği Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Hırslı O Burçlar…
Ayrılık Acısını Ağır Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Nefesi Daralan, Kalbi Sıkışan O Burçlar… mask
Ayrılık Acısını Ağır Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Nefesi Daralan, Kalbi Sıkışan O Burçlar…
İlişkisini Evlilikle Taçlandıramayan Burçlar Hangisidir? İşte Elini Neye Atsa Kuruyan O Burçlar…. mask
İlişkisini Evlilikle Taçlandıramayan Burçlar Hangisidir? İşte Elini Neye Atsa Kuruyan O Burçlar….
Miras ve Para Düşkünü Burçlar Hangisidir? İşte Kardeş de Olsa Güvenilmeyecek O Burçlar… mask
Miras ve Para Düşkünü Burçlar Hangisidir? İşte Kardeş de Olsa Güvenilmeyecek O Burçlar…
Dominant Burçlar Hangisidir? İşte Nefes Aldırmayan, Baskın Olan O Burçlar… mask
Dominant Burçlar Hangisidir? İşte Nefes Aldırmayan, Baskın Olan O Burçlar…
Keyfine En Düşkün Burçlar Hangisidir? İşte Çift Yastık İle Uyuyan O Burçlar… mask
Keyfine En Düşkün Burçlar Hangisidir? İşte Çift Yastık İle Uyuyan O Burçlar…
'Seni Seviyorum' Diyemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Aşkta Korkak Ve Utangaç O Burçlar… mask
'Seni Seviyorum' Diyemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Aşkta Korkak Ve Utangaç O Burçlar…
Evlenince 10 Yaş Gençleştiren Burçlar Hangisidir? İşte Ömre Ömür Katan O Burçlar… mask
Evlenince 10 Yaş Gençleştiren Burçlar Hangisidir? İşte Ömre Ömür Katan O Burçlar…
Aşkta En Mutsuz Burçlar Hangisidir? İşte İlişkide Gülen Ama İçi Kan Ağlayan O Burçlar… mask
Aşkta En Mutsuz Burçlar Hangisidir? İşte İlişkide Gülen Ama İçi Kan Ağlayan O Burçlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sevdiğine En Düşkün Burçlar Hangisidir? İşte Utangaç Olup, En Çok Seven O Burçlar… mask
Sevdiğine En Düşkün Burçlar Hangisidir? İşte Utangaç Olup, En Çok Seven O Burçlar…
Sürekli İntikam Alma İsteği Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Hırslı O Burçlar… mask
Sürekli İntikam Alma İsteği Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Hırslı O Burçlar…
Ayrılık Acısını Ağır Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Nefesi Daralan, Kalbi Sıkışan O Burçlar… mask
Ayrılık Acısını Ağır Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Nefesi Daralan, Kalbi Sıkışan O Burçlar…
İlişkisini Evlilikle Taçlandıramayan Burçlar Hangisidir? İşte Elini Neye Atsa Kuruyan O Burçlar…. mask
İlişkisini Evlilikle Taçlandıramayan Burçlar Hangisidir? İşte Elini Neye Atsa Kuruyan O Burçlar….
Şok Market'in İndirimlerine Dikkat! Ayçiçek Yağ Fiyatları Ne Kadar Oldu? Şok Market Ucuz Mu? İşte Ankara Şok Market Ayçiçek Yağı Fiyatları mask
Şok Market'in İndirimlerine Dikkat! Ayçiçek Yağ Fiyatları Ne Kadar Oldu? Şok Market Ucuz Mu? İşte Ankara Şok Market Ayçiçek Yağı Fiyatları
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 22 Mart 2022 SALI Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 22 Mart 2022 SALI Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status