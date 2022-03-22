Dışarıdan bakıldığında son derece masum ve hassas görünen bu listedeki burçların en önemli özellikle çok iyi duygu sömürüsü yapmaları oluyor. İyi duygu sömürüsü nedeniyle yalan söylediklerini asla anlayamayacağınız bu burçlar, her gün sizi kandırıyor da olabiliyor! Peki, en fazla duygu sömürüsü yapan burçlar hangisidir? İşte sürekli yalan söyleyen o burçlar…

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