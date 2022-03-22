Survivor Sude Adayı Bıraktı, Evine Dönüyor! O Ağladıkça Milyonlar Kahkaha Attı! “Sonunda Gidiyor! Kurtulduk!” Böylesi İlk Kez Yaşanıyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir veda yaşanacak! Adayı bırakıp evine döndüğü bilinen Sude Burcu hayranlarını üzdü ama sevmeyenlerine göbek attırdı. Canlı yayında hüngür hüngür ağlayan Sude Burcu, kahkahalara neden oldu. Birçok kişi ise “Sonunda gidiyor, kurtulduk” yorumlarında bulundu. Böylesinin ilk kez yaşandığı da bilinirken; Sude Burcu’nun kararı ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor All Star yarışmasında Pazar akşamı adaya veda eden isim Mert Öcal olmuştu. Adada sevgilisi Sude Burcu’yu bırakan Mert Öcal’ın hasreti kısa sürecek! Sude Burcu adayı bıraktı; resmen yanına geliyor. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.