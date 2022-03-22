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22 Mar 2022 - 09:05

Survivor Sude Adayı Bıraktı, Evine Dönüyor! O Ağladıkça Milyonlar Kahkaha Attı! “Sonunda Gidiyor! Kurtulduk!” Böylesi İlk Kez Yaşanıyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir veda yaşanacak! Adayı bırakıp evine döndüğü bilinen Sude Burcu hayranlarını üzdü ama sevmeyenlerine göbek attırdı. Canlı yayında hüngür hüngür ağlayan Sude Burcu, kahkahalara neden oldu. Birçok kişi ise “Sonunda gidiyor, kurtulduk” yorumlarında bulundu. Böylesinin ilk kez yaşandığı da bilinirken; Sude Burcu’nun kararı ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…