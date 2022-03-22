- 22 Mar 2022 - 21:34

Survivor Sude Adayı Bıraktı, İstanbul'a Dönüyor! Milyonlar Kahkaha Attı! “Sonunda Gidiyor! Kurtulduk!” Acı Dolu Mutluluk İlk Kez Yaşanıyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir veda yaşanacak! Adayı bırakıp evine döndüğü bilinen Sude Burcu hayranlarını üzdü ama sevmeyenlerine göbek attırdı. Canlı yayında hüngür hüngür ağlayan Sude Burcu, kahkahalara neden oldu. Birçok kişi ise “Sonunda gidiyor, kurtulduk” yorumlarında bulundu. Böylesinin ilk kez yaşandığı da bilinirken; Sude Burcu’nun kararı ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor All Star yarışmasında Pazar akşamı adaya veda eden isim Mert Öcal olmuştu. Adada sevgilisi Sude Burcu’yu bırakan Mert Öcal’ın hasreti kısa sürecek! Sude Burcu adayı bıraktı; resmen yanına geliyor. Peki, neler oluyor?

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22 Mar 2022 - 21:34 Ankara- Yaşam

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