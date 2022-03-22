- 22 Mar 2022 - 21:41

Yasak Elma Dizisinde Yıldız Çağatay'ı Babalıktan Attı! O Görüntüler Seyircileri Çıldırttı! “Çocuklarımız İzliyor!” Twitter, Instagram Yıkılıyor! Neler Oluyor?

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisindeki yaşananlar seyircileri ekranlara kilitliyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Yasak Elma dizisinin son bölümünde seyircilere gösterilen şiddet görüntüleri milyonları çıldırttı. Binlerce ebeveyn “Çocuklarımız izliyor” yorumunda bulunarak; tepkisini gösterdi. Twitter ve Instagram’ı karıştıran Yasak Elma dizisi şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisi Pazartesi akşamı ekranlara gelmeye başlamıştı. Sevilerek takip edilen dizi 5 sezondur iddiasını koruyor ve her bölümde reyting rekorlarını kırıyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümse şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Mar 2022 - 21:41 Ankara- Yaşam

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