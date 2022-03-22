Yasak Elma Dizisinde Yıldız Çağatay'ı Babalıktan Attı! O Görüntüler Seyircileri Çıldırttı! “Çocuklarımız İzliyor!” Twitter, Instagram Yıkılıyor! Neler Oluyor?
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisindeki yaşananlar seyircileri ekranlara kilitliyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Yasak Elma dizisinin son bölümünde seyircilere gösterilen şiddet görüntüleri milyonları çıldırttı. Binlerce ebeveyn “Çocuklarımız izliyor” yorumunda bulunarak; tepkisini gösterdi. Twitter ve Instagram’ı karıştıran Yasak Elma dizisi şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisi Pazartesi akşamı ekranlara gelmeye başlamıştı. Sevilerek takip edilen dizi 5 sezondur iddiasını koruyor ve her bölümde reyting rekorlarını kırıyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümse şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.