Survivor Mert Eleme Sonrası Şok Yaşattı! İlk İşi Nisa ve Batuhan'ı Takipten Çıkardı! Ölüm Sessizliğini Bozdu! “Uyku Uyamayacaklar!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da her şey yerle bir oldu. Yarışmadan bir gün önce elenen Mert Öcal, ölüm sessizliğini bozdu! Öyle bir şey yaptı ki, ağız yüz yamuldu; hayranları bile ne diyeceğini bilemez hale geldi. Birçok kişi ise “Sen bunu yaptın ya kimse uyku uyamayacak” yorumunda bulundu. Peki, Mert Öcal adadan ayrıldıktan sonra ne yaptı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mert Öcal’ın yarışmadan ayrılmasının ardından Sude Burcu gözyaşlarına boğulmuştu ama takımında bulunan birçok isim Mert Öcal’ın gitmesine mutlu olmuştu. Şimdi ise asıl şok Mert Öcal’ın yarışma sonrasında yaptığıyla oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
22 Mar 2022 - 21:49 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.