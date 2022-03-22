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22 Mar 2022 - 09:55

Survivor Mert Yarışmadan Sonra Ölüm Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağız Yüz Yamuluyor! “Uyku Uyamayacaklar!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da her şey yerle bir oldu. Yarışmadan bir gün önce elenen Mert Öcal, ölüm sessizliğini bozdu! Öyle bir şey yaptı ki, ağız yüz yamuldu; hayranları bile ne diyeceğini bilemez hale geldi. Birçok kişi ise “Sen bunu yaptın ya kimse uyku uyamayacak” yorumunda bulundu. Peki, Mert Öcal adadan ayrıldıktan sonra ne yaptı?