Defne Samyeli Hiç Böyle Görmediniz! Göbeğine Kadar İnen Göğüs Dekoltesiyle Elbisesiyle Şov Yaptı! Minicik Elbisesiyle Alev Alev Yaktı!

Uzun bir süredir ekranlarda bulunmayan, en son Sol Yanım isimli dizisiyle ekranlarda görülen Defne Samyeli, tüm dikkatleri üzerine çekti. Nefesleri kesen Defne Samyeli, sarı elbisesiyle fizik şov yaptı. İç çamaşırı giymeyen Samyeli, bir bakanı bir daha baktırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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