- 22 Mar 2022 - 21:46

Defne Samyeli Hiç Böyle Görmediniz! Göbeğine Kadar İnen Göğüs Dekoltesiyle Elbisesiyle Şov Yaptı! Minicik Elbisesiyle Alev Alev Yaktı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli, sosyal medyayı alev alev yaktı! İç çamaşırsız pozlarıyla nefesleri kesen Defne Samyeli, dekolteli pozlarıyla açık seçik yerlerini kanıtladı. Güzelliğiyle ve fiziğiyle akılları başlardan alan Defne Samyeli, gündemin rengini değiştirdi. Minicik sarı elbisesiyle 18 yaşındaki kızları delirten Defne Samyeli, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun bir süredir ekranlarda bulunmayan, en son Sol Yanım isimli dizisiyle ekranlarda görülen Defne Samyeli, tüm dikkatleri üzerine çekti. Nefesleri kesen Defne Samyeli, sarı elbisesiyle fizik şov yaptı. İç çamaşırı giymeyen Samyeli, bir bakanı bir daha baktırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Mar 2022 - 21:46 Ankara- Yaşam

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