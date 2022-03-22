Survivor Yasin’in Sevgilisi Akılları Başlardan Aldı! Yırtmaçlı Elbisesini Umursamadı, Bacak Bacak Üstüne Atıp… “Yenge Yine Yakıyorsun!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının en renkli isimlerinden birisi kuşkusuz Yasin Obuz oluyor. Sürgün adasını yakması, konsey sırasındaki dansı ve sözleri her zaman dikkatleri üzerine çekiyor. Performansını da ada yaşantısını da düzelten Yasin Obuz’un bir Rus multi milyoner sevgilisinin olduğu Survivor yarışmasında ortaya çıkmıştı. Peki, Survivor Yasin’in kız arkadaşı nasıl bir paylaşımda bulundu?

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