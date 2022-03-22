Survivor Yasin’in Sevgilisi Uzun Bacaklarıyla Akılları Başlardan Aldı! Yırtmaçlı Elbisesini Umursamadı, Bacak Bacak Üstüne Atıp… “Yenge Yine Yakıyorsun!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve kalplerde şampiyon olan Yasin Obuz’un sevgilisi görenlerin dibi düşmeye başladı. Akılları başlardan alan Rus isim, yırtmaçlı elbisesini umursamadan, bacak bacak üzerine atıp nefesleri kesti. Bunun üzerine birçok kişi ise “Yenge diyoruz sana!” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının en renkli isimlerinden birisi kuşkusuz Yasin Obuz oluyor. Sürgün adasını yakması, konsey sırasındaki dansı ve sözleri her zaman dikkatleri üzerine çekiyor. Performansını da ada yaşantısını da düzelten Yasin Obuz’un bir Rus multi milyoner sevgilisinin olduğu Survivor yarışmasında ortaya çıkmıştı. Peki, Survivor Yasin’in kız arkadaşı nasıl bir paylaşımda bulundu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.