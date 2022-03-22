- 22 Mar 2022 - 21:52

Survivor Yasin’in Sevgilisi Uzun Bacaklarıyla Akılları Başlardan Aldı! Yırtmaçlı Elbisesini Umursamadı, Bacak Bacak Üstüne Atıp… “Yenge Yine Yakıyorsun!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve kalplerde şampiyon olan Yasin Obuz’un sevgilisi görenlerin dibi düşmeye başladı. Akılları başlardan alan Rus isim, yırtmaçlı elbisesini umursamadan, bacak bacak üzerine atıp nefesleri kesti. Bunun üzerine birçok kişi ise “Yenge diyoruz sana!” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının en renkli isimlerinden birisi kuşkusuz Yasin Obuz oluyor. Sürgün adasını yakması, konsey sırasındaki dansı ve sözleri her zaman dikkatleri üzerine çekiyor. Performansını da ada yaşantısını da düzelten Yasin Obuz’un bir Rus multi milyoner sevgilisinin olduğu Survivor yarışmasında ortaya çıkmıştı. Peki, Survivor Yasin’in kız arkadaşı nasıl bir paylaşımda bulundu?

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22 Mar 2022 - 21:52 Ankara- Yaşam

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