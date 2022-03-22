- 22 Mar 2022 - 11:26 G: 22 Mar 2022 - 11:33

Masumlar Apartmanı Dizisine Kerem Bürsin Geliyor! Anlaşmalar Tamam; Final Onunla Yapılacak! Sosyal Medya Sallanıyor!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisine bomba gibi bir transfer gerçekleşti. Kerem Bürsin’in diziyle anlaştığı gündeme bomba gibi düşerken; final olmasına ramak kalan dizinin Kerem Bürsin’le bitiş yapacağına dair iddialar sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı, Salı akşamlarını sallıyor. Her bölümde heyecanı biraz daha artıran Masumlar Apartmanı dizisinin finaline sayılı bölümlerin kaldığı ortaya çıkmıştı. Dengeleri değiştiren bu durumdan sonra diziye Kerem Bürsin’in geleceği konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Mar 2022 - 11:26 Ankara- Yaşam

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