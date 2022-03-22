Masumlar Apartmanı Dizisine Kerem Bürsin Geliyor! Anlaşmalar Tamam; Final Onunla Yapılacak! Sosyal Medya Sallanıyor!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisine bomba gibi bir transfer gerçekleşti. Kerem Bürsin’in diziyle anlaştığı gündeme bomba gibi düşerken; final olmasına ramak kalan dizinin Kerem Bürsin’le bitiş yapacağına dair iddialar sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı, Salı akşamlarını sallıyor. Her bölümde heyecanı biraz daha artıran Masumlar Apartmanı dizisinin finaline sayılı bölümlerin kaldığı ortaya çıkmıştı. Dengeleri değiştiren bu durumdan sonra diziye Kerem Bürsin’in geleceği konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.