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22 Mar 2022 - 21:53

Masumlar Apartmanı Kerem Bürsin İle Finale Yürüyor! Son Bölüm İçin Anlaşmalar Tamam; Final Onunla Yapılacak! Sosyal Medya Sallanıyor!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisine bomba gibi bir transfer gerçekleşti. Kerem Bürsin’in diziyle anlaştığı gündeme bomba gibi düşerken; final olmasına ramak kalan dizinin Kerem Bürsin’le bitiş yapacağına dair iddialar sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…