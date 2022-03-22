- 22 Mar 2022 - 21:55

Şeyma Subaşı Sırılsıklam Fit Vücudunu Bikinisiyle Gösterdi! Karın Kaslarıyla Şov Yaptı; Görenler Alev Alev Yandı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, fiziğiyle ve güzelliğiyle nefesleri kesti. Üzerine yapışan bir ipli bikini giyen Şeyma Subaşı, sırılsıklam vücudunu gösterdi. Karın kaslarıyla, göğüs de kalça dekolteleriyle nefesleri kesen Şeyma Subaşı’nın eski eşi Acun Ilıcalı’ya ise bu gönderide göndermeler yapıldı! Birçok kişi “Acun serveti kaybetmiş” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her sözü ayrı bir olay olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yaz sezonunda evlenme teklifi almıştı. Evlenme teklifinden hemen sonra hamile olduğunu açıklamış, daha sonra bebeği düşürmüştü. Bu süreçte evleneceği Meedo’yla ayrılmıştı. Daha sonra ise yeniden barışmıştı. Tüm bunları sadece 20 gün gibi bir sürede yaşayan Şeyma Subaşı gündemin konusu olmuştu. Şimdi ise fiziğini öyle bir kanıtladı ki…

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22 Mar 2022 - 21:55 Ankara- Yaşam

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