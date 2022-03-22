Şeyma Subaşı Sırılsıklam Fit Vücudunu Bikinisiyle Gösterdi! Karın Kaslarıyla Şov Yaptı; Görenler Alev Alev Yandı!

Her sözü ayrı bir olay olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yaz sezonunda evlenme teklifi almıştı. Evlenme teklifinden hemen sonra hamile olduğunu açıklamış, daha sonra bebeği düşürmüştü. Bu süreçte evleneceği Meedo’yla ayrılmıştı. Daha sonra ise yeniden barışmıştı. Tüm bunları sadece 20 gün gibi bir sürede yaşayan Şeyma Subaşı gündemin konusu olmuştu. Şimdi ise fiziğini öyle bir kanıtladı ki…

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