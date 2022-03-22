Şeyma Subaşı Sırılsıklam Vücudunu Bikinisiyle Gösterdi! Karın Kaslarıyla Şov Yaptı; Görenler Alev Alev Yandı! “Acun Serveti Kaybetmiş!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, fiziğiyle ve güzelliğiyle nefesleri kesti. Üzerine yapışan bir ipli bikini giyen Şeyma Subaşı, sırılsıklam vücudunu gösterdi. Karın kaslarıyla, göğüs de kalça dekolteleriyle nefesleri kesen Şeyma Subaşı’nın eski eşi Acun Ilıcalı’ya ise bu gönderide göndermeler yapıldı! Birçok kişi “Acun serveti kaybetmiş” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her sözü ayrı bir olay olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yaz sezonunda evlenme teklifi almıştı. Evlenme teklifinden hemen sonra hamile olduğunu açıklamış, daha sonra bebeği düşürmüştü. Bu süreçte evleneceği Meedo’yla ayrılmıştı. Daha sonra ise yeniden barışmıştı. Tüm bunları sadece 20 gün gibi bir sürede yaşayan Şeyma Subaşı gündemin konusu olmuştu. Şimdi ise fiziğini öyle bir kanıtladı ki…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.