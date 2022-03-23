- 23 Mar 2022 - 14:54 G: 23 Mar 2022 - 14:55

Acun Ilıcalı Survivor All Star’da Büyük Ödülü Açıkladı! Görenler, Duyanlar Şaştı Kaldı! Yarışma Alanında Ödülü Gören Yarışmacılar Konuşamadı.... Sevinçten Uçacaklar!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar bitmek nedir bilmiyor. Acun Ilıcalı’nın ezber bozduğu görülürken; son bölümü izleyenler ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yarışmada verilen ödül dalga konusu olurken; herkes bu durumu tiye aldı. Birde ödülün sadece 1 hafta geçerli olduğunu duyan seyirci “Şaka mı bu” sorusunu sordu! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken; dün akşamda dokunulmazlık ve ödül oyunu için yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Normalde yemek ödülleri verilen yarışmada yine yemek ödülü de verildi ama bir ödül vardı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Mar 2022 - 14:54 Ankara- Yaşam

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