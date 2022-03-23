Acun Ilıcalı Survivor All Star’da Büyük Ödülü Açıkladı! Görenler, Duyanlar Şaştı Kaldı! Yarışma Alanında Ödülü Gören Yarışmacılar Konuşamadı.... Sevinçten Uçacaklar!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar bitmek nedir bilmiyor. Acun Ilıcalı’nın ezber bozduğu görülürken; son bölümü izleyenler ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yarışmada verilen ödül dalga konusu olurken; herkes bu durumu tiye aldı. Birde ödülün sadece 1 hafta geçerli olduğunu duyan seyirci “Şaka mı bu” sorusunu sordu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken; dün akşamda dokunulmazlık ve ödül oyunu için yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Normalde yemek ödülleri verilen yarışmada yine yemek ödülü de verildi ama bir ödül vardı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.