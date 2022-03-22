Acun Ilıcalı Survivor’da Büyük Ödülü Açıkladı! Görenler, Duyanlar Şaştı Kaldı! Yarışma Alanında Ödülü Gören Yarışmacılar Konuşamadı.... Sevinçten Uçacaklar!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken; dün akşamda dokunulmazlık ve ödül oyunu için yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Normalde yemek ödülleri verilen yarışmada yine yemek ödülü de verildi ama bir ödül vardı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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