İbrahim Tatlıses’in Gelini "Para" Konusunda Şok Etti! "Terfi Edince Zam İstemiş" Sosyal Medya Sallanıyor! İbrahim Tatlıses Bile Bu Kadar İstemiyor!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli, her şeyi yerle bir etti. Para falan umurunda olmayan Yasemin Şefkatli için skandal yorumlar arka arkaya geldi. Birçok kişi ise “Terfi edince zam yapmış” yorumunda bulundu. Yaşanan olay sonrasında İbrahim Tatlıses’in oğlunun şok olacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yaz aylarında dünya evine giren Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses hayranlarını şok etmişti. Düğününde birden fazla gelinlik giyen Yasemin Şefkatli’nin bir gelinliğinin ise tamamen transparan olduğu için aile büyükleri tarafından uyarı aldığı ve sadece 15 dakika giyebildiği iddia edilmişti. Şimdilerde sosyal medya fenomeni olan Yasemin Şefkatli’nin ise önüne gelen serveti elinin tersiyle ittiği, projeyi istememe sebebi de gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar..
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.