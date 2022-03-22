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22 Mar 2022 - 12:59

İbrahim Tatlıses’in Gelini "Para" Konusunda Şok Etti! "Terfi Edince Zam İstemiş" Sosyal Medya Sallanıyor! İbrahim Tatlıses Bile Bu Kadar İstemiyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli, her şeyi yerle bir etti. Para falan umurunda olmayan Yasemin Şefkatli için skandal yorumlar arka arkaya geldi. Birçok kişi ise “Terfi edince zam yapmış” yorumunda bulundu. Yaşanan olay sonrasında İbrahim Tatlıses’in oğlunun şok olacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…